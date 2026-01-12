Il Milan ha pareggiato contro la Fiorentina: secondo pari di fila dopo lo stop casalingo contro il Genoa. Nel post partita Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, lanciando un messaggio chiarissimo alla squadra: "Diciamo che forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto". Allegri aggiunge: "Mancavano 7 minuti, un'eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta". L'allenatore parla ancora dell'obiettivo stagionale: "È un punto fatto, secondo pareggio. Da qui alla fine mancano 34-36 punti per la Champions in 19 partite". PROSSIMA SCHEDA>>>