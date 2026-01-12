Fiorentina-Milan, Pellegatti: 'Serve migliorare. Centrocampo differenza ...'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'

Emiliano Guadagnoli Redattore 12 gennaio - 09:02

"Il pareggio contro il Genoa è stato figlio di una prestazione non bella. Oggi (ieri n.d.r.) ci sono state limpide occasioni per Pulisic, che di solito non sbaglia e ha sbagliato. Ci sono delle recriminazioni". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato così del pareggio tra Fiorentina e Milan durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco le sue parole.