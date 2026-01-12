Fiorentina-Milan, Pellegatti: 'Serve migliorare. Centrocampo differenza ...'

Pellegatti conclude il suo ragionamento: "Bisogna migliorare le prestazioni. C'è una differenza enorme tra il centrocampo Rabiot, Fofana e Modric e i sostituti". Il Milan tornerà in campo il 15 gennaio contro il Como.
FIORENTINA-MILAN
"Il pareggio contro il Genoa è stato figlio di una prestazione non bella. Oggi (ieri n.d.r.) ci sono state limpide occasioni per Pulisic, che di solito non sbaglia e ha sbagliato. Ci sono delle recriminazioni". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato così del pareggio tra Fiorentina e Milan durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco le sue parole.
"Poi è chiaro che la partita finisce in quella maniera e ci sono recriminazioni anche dalla Fiorentina. Voglio dire una cosa ci tengo: lo step on foot di Ostigard su Fullkrug, di solito è sempre assodato, ma al Milan non è stato dato. Contro il Genoa il Milan ha giocato in crescendo. Spero che non giochiamo più il giovedì sera e poi domenica".
Pellegatti conclude il suo ragionamento: "Bisogna migliorare le prestazioni. C'è una differenza enorme tra il centrocampo Rabiot, Fofana e Modric e i sostituti". Il Milan tornerà in campo il 15 gennaio contro il Como.
