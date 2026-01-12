Milan, parla Chiariello

"Missione compiuta del capitano Miller. Chi è il capitano Miller? È il capitano interpretato da Tom Hanks nel 'Salvate il soldato Ryan'. Qua c'era da salvare il campionato, perché senza infingimenti ce lo diciamo chiaro. Avesse vinto l'Inter e magari con quel rigore di Step on Foot che ha fatto imbestialire Antonio Conte che ha urlato dopo l'espulsione di Doveri: 'Vergognatevi!', è andato negli spogliatoi e poi in tribuna, sarebbe finito il campionato. Più sette sul Napoli, l'unica vera concorrente.