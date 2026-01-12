Il Milan avete visto che è poca cosa, tra Genova e Fiorentina ha avuto una fortuna sfacciata. Il Genoa ha buttato alle stelle un rigore dove tra l'altro il difensore del Milan Pavlovic è stato di una scorrettezza clamorosa. Cioè quei sotterfugi, quelle cosette da nani sportivi, che chi indossa una maglia gloriosa come quella del Milan non dovrebbe mai fare. Pavlovic che scava il dischetto per far sbagliare a Stanciu, ma comunque il Genoa all'ultimo secondo si è mangiato il rigore della vittoria a San Siro. Oggi Brescianini, appena arrivato alla Fiorentina, ha stampato una palla ciclonica sulla traversa all'ultimo minuto che avrebbe dato la vittoria alla Fiorentina.
Cioè il Milan, non solo non ha vinto contro le piccole della classe, perché la Fiorentina tale è oggi come oggi, ma addirittura si è salvata per miracolo due volte. Non è una squadra da scudetto. Alla prima partita senza il suo regista quarantenne Modric, a centrocampo non ha retto il confronto. Chi si chi basa le stagioni sui quarantenni fa fatica davvero".
