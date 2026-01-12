A parlare delle scelte della Lega Serie A e del turnover effettuato da Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato Marchegiani: le sue parole...

Il Milan , dopo il pareggio contro il Genoa , frena nuovamente: contro la Fiorentina in trasferta i rossoneri non vano oltre l'1-1, arrivato alla fine grazie ad un gol di Christopher Nkunku . A far discutere discutere, prima del match, sono state le scelte della Lega Serie A di far giocare il match soltanto 64 ore dopo l'ultimo. A parlare di questo e delle scelte tecniche di Massimiliano o Allegri è stato Luca Marchegiani che, ai microfoni di Skysport24, ha dichiarato:

Il commento di Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, sulla partita del Milan a Firenze: "Le partite del Milan si somigliano molto, al di là del fatto che va detto che la squadra aveva recuperato pochissimo: giocare giovedì sera e giocare domenica alle 15, è difficile preparare una partita bene. Secondo me il Milan non riesce ad avere il controllo della partita per il tempo che dovrebbe quando affronta avversari che sulla carta sono peggiori. Se giochi uno scontro diretto puoi anche permetterti di lasciare il pallino nelle mani degli altri, quando giochi con squadre inferiori devi avere un controllo della partita superiore"