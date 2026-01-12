Le parole di Federico Zancan sul Milan e sulla gara di Firenze: "È stata una partita strana, molto aperta e con capovolgimenti di fronte. Esattamente il tipo di partita che non piace a Massimiliano Allegri che vuole che la sua squadra abbia sempre il controllo sulla gara. Il Milan ha avuto grandi occasioni nel primo tempo con Pulisic e poi ha giocato male il secondo tempo: è andato sotto e ha avuto la forza di riprenderla ma, esattamente come contro il Genoa, ha rischiato di perderla alla fine. Partita che conferma il Milan come una squadra ancora incompleta ma con valori importanti: si conferma il dato che con le squadre del lato destro ha perso una marea di punti. C’è un che di incompiutezza ancora nel Milan".