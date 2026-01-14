Nuova protesta della Curva Sud contro la Lega: ecco il motivo

La Curva Sud ha protestato sui social dopo la decisione di disputare la partita Bologna-Milan di martedì. Ecco la polemica dal profilo Instagram del tifo organizzato rossonero

Archiviata la delusione per il pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo domani sera per sfidare la squadra sorpresa di questa Serie A, ovvero il Como di Cesc Fabregas . Alle ore 20:45 di giovedì 15 gennaio, il Diavolo sarà ospite dei lariani , in occasione del recupero della 16^ giornata di campionato , posticipata a causa degli impegni legati alla 'Final Four' di Supercoppa Italiana.

Curva Sud, la protesta su Instagram

Como-Milan si prospetta un vero e proprio big match, fondamentale per entrambe le squadre. Per i rossoneri vincere vorrebbe dire rimanere attaccati all'Inter capolista e allungare sulle squadre impegnate nella corsa alla Champions League, mentre per i padroni di casa vorrebbe dire avvicinarsi al gruppo in vetta e guadagnare punti per la corsa alla zona europea.