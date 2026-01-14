Nuova protesta della Curva Sud contro la Lega: ecco il motivo

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri prima corre poi parla. Calciomercato, Goretzka più di un’idea. Intanto, Fofana …
Intanto, la Curva Sud protesta sul proprio profilo Instagram dopo l'annuncio ufficiale sulla disputa di Bologna-Milan, fissata per il prossimo martedì 3 febbraio. La polemica nasce sulla base delle decisioni della Lega Serie A di destinare le partite del Milan in giorni lavorativi. Nella storia, si vede infatti un elenco di partite disputate dal Milan, sia in casa che in trasferta, programmate durante la settimana lavorativa, complicando i piani del tifo rossonero per ovvi motivi. Sempre nella protesta si legge "Colpa della pirateria": in questo modo i supporters rossoneri hanno voluto sottolineare che il motivo dei cali allo stadio non si deve, per lo meno, solo al fenomeno clandestino della trasmissione illegale delle partite, ma anche per motivi che complicano la presenza del tifoso allo stadio.
