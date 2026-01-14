Nuova protesta della Curva Sud contro la Lega: ecco il motivo

Pianeta Milan
Bologna-Milan di nuovo in mezzo alla settimana, la Curva Sud non ci sta e protesta su Instagram

La Curva Sud ha protestato sui social dopo la decisione di disputare la partita Bologna-Milan di martedì. Ecco la polemica dal profilo Instagram del tifo organizzato rossonero
Archiviata la delusione per il pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo domani sera per sfidare la squadra sorpresa di questa Serie A, ovvero il Como di Cesc Fabregas. Alle ore 20:45 di giovedì 15 gennaio, il Diavolo sarà ospite dei lariani, in occasione del recupero della 16^ giornata di campionato, posticipata a causa degli impegni legati alla 'Final Four' di Supercoppa Italiana.

Curva Sud, la protesta su Instagram

Como-Milan si prospetta un vero e proprio big match, fondamentale per entrambe le squadre. Per i rossoneri vincere vorrebbe dire rimanere attaccati all'Inter capolista e allungare sulle squadre impegnate nella corsa alla Champions League, mentre per i padroni di casa vorrebbe dire avvicinarsi al gruppo in vetta e guadagnare punti per la corsa alla zona europea.

Intanto, la Curva Sud protesta sul proprio profilo Instagram dopo l'annuncio ufficiale sulla disputa di Bologna-Milan, fissata per il prossimo martedì 3 febbraio. La polemica nasce sulla base delle decisioni della Lega Serie A di destinare le partite del Milan in giorni lavorativi. Nella storia, si vede infatti un elenco di partite disputate dal Milan, sia in casa che in trasferta, programmate durante la settimana lavorativa, complicando i piani del tifo rossonero per ovvi motivi. Sempre nella protesta si legge "Colpa della pirateria": in questo modo i supporters rossoneri hanno voluto sottolineare che il motivo dei cali allo stadio non si deve, per lo meno, solo al fenomeno clandestino della trasmissione illegale delle partite, ma anche per motivi che complicano la presenza del tifoso allo stadio.

