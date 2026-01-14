La conferenza stampa di Allegri pre Como-Milan in diretta | LIVE News

Nelle ultime 8 per 6 volte il Milan è passato in svantaggio, come mai: "Domenica e dopo un quarto d'ora eravamo andati tre volte davanti al portiere con Pulisic, quindi approccio giusto. La differenza è che se fai gol è l'approccio giusto, sennò è sbagliato. Dipende tutto dal risultato. Con la Roma abbiamo avuto mezz'ora di terrore, poi siamo passati in vantaggio e potevamo fare tanti gol. Noi analizziamo le situazioni, poi ci sono gli imprevisti. Dobbiamo portarli dalla nostra parte. Ogni partita è diversa, ci sono episodi ed episodi. 8 volte siamo andati sotto, ma 8 volte abbiamo recuperato. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Bisogna assolutamente migliorare, ma se tutto fosse perfetto ed è impossibile, le partite finirebbero 0-0 o vincerebbe sempre la stessa".