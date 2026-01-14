Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. E non potrebbe essere altrimenti, visto che ci troviamo in un momento (eccezion fatta per il clima) straordinariamente caldo per il Diavolo e per tutto ciò che lo riguarda. Dal campo al mercato, è praticamente tutto in evoluzione ed escono notizie a getto continuo sui rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA