Bologna-Milan, ufficiali data e orario della partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026

La Lega Serie A ha ufficializzato da poco data, orario e diretta tv delle partite della 23^ e della 24^ giornata di campionato: per Bologna-Milan tutto ok. Le informazioni su Milan-Como, invece, verranno rese note più avanti. Ecco perché
La Lega Serie A ha ufficializzato, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web e diramato agli organi di stampa, data, orario e diretta televisiva delle partite della 23^ e della 24^ giornata dell'attuale campionato.

Bologna-Milan, in programma allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà martedì 3 febbraio, alle ore 20:45. La partita in casa dei rossoblu di Vincenzo Italiano sarà trasmessa, in diretta esclusiva, su 'DAZN'.

Per Milan-Como, partita del seguente turno di Serie A, invece, ci sarà da aspettare. Rinviata per via della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 nello stadio di 'San Siro', sarà recuperata alla prima data utile nel medesimo impianto.

In base al percorso che farà l'Inter in Champions League, è verosimile che i rossoneri ospiteranno i lariani di Cesc Fàbregas o il 17 o il 24 febbraio. Si attende, però, l'ufficialità da parte della Lega nel giro dei prossimi 20 giorni.

