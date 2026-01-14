Per Milan-Como, partita del seguente turno di Serie A, invece, ci sarà da aspettare. Rinviata per via della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 nello stadio di 'San Siro', sarà recuperata alla prima data utile nel medesimo impianto.
In base al percorso che farà l'Inter in Champions League, è verosimile che i rossoneri ospiteranno i lariani di Cesc Fàbregas o il 17 o il 24 febbraio. Si attende, però, l'ufficialità da parte della Lega nel giro dei prossimi 20 giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA