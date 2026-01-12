Milan, ancora un pari ma la sconfitta è lontana: sono 18 le gare senza ko

Ancora un passo falso per il Milan contro una squadra della parte destra della classifica. Dopo il pareggio poco brillante contro il Genoa di Daniele De Rossi, i rossoneri di Massimiliano Allegri frenano nuovamente. Al 'Franchi', nella sfida valida per la 20^ giornata di Serie A contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, finisce 1-1. I viola passano in vantaggio con Pietro Comuzzo su calcio d'angolo, mentre per il Diavolo arriva ancora il gol di Christopher Nkunku, tornato al meglio dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime due gare.
FIORENTINA-MILAN
Milan non brillante, ma solido: 18 gare consecutive senza sconfitta. Ecco da quando non accadeva
Il Milan pareggia 1-1 a Firenze contro la Fiorentina e allunga a 18 la striscia di imbattibilità in Serie A, registrando un dato importante, che non si verificava da più di 20 anni
Come ammesso da Nkunku nel post-partita della sfida con i viola, "quando non puoi vincere, sempre meglio prendere un punto". Avendo evitato, ancora una volta, la sconfitta nei minuti finali il Milan di Massimiliano Allegri ha fatto registrare un dato che certifica il lavoro di Massimiliano Allegri e il suo staff. Come riferito dal report ufficiale del club rossonero, "il Milan è imbattuto da 18 gare di fila in campionato (11V, 7N) e l'ultima volta che ha fatto meglio in un singolo campionato di Serie A risale al gennaio-maggio 2004 con Carlo Ancelotti in panchina (19)".
