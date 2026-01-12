Milan, ancora un pari ma la sconfitta è lontana: sono 18 le gare senza ko

Come ammesso da Nkunku nel post-partita della sfida con i viola, "quando non puoi vincere, sempre meglio prendere un punto". Avendo evitato, ancora una volta, la sconfitta nei minuti finali il Milan di Massimiliano Allegri ha fatto registrare un dato che certifica il lavoro di Massimiliano Allegri e il suo staff. Come riferito dal report ufficiale del club rossonero, "il Milan è imbattuto da 18 gare di fila in campionato (11V, 7N) e l'ultima volta che ha fatto meglio in un singolo campionato di Serie A risale al gennaio-maggio 2004 con Carlo Ancelotti in panchina (19)".