(Fonte acmilan.com) - Un altro pareggio agrodolce per il Milan al Franchi, con i rossoneri che riescono a strappare un punto solo nei minuti finali grazie a Nkunku, dopo il vantaggio di Comuzzo per la Fiorentina. Nonostante il risultato, il Milan mantiene - momentaneamente - la seconda posizione in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:
Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05.
