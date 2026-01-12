Pianeta Milan
Milan, altro pareggio, ma numeri importanti: ecco il dato curioso dei rossoneri

Un altro pareggio amaro per il Milan di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina in trasferta, ma il dato sorride ai rossoneri...
Un altro pareggio amaro per il Milan di Massimiliano Allegri. In trasferta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, i rossoneri collezionando il 2 pareggio di fila (basti pensare al match contro il Genoa di pochissimi giorni fa). Nonostante il risultato, il Milan continua come qui ad occupare il secondo posto in classifica, a quota 40 punti (e con una partita in meno), a soli 2 lunghezze dall'Inter capolista.  Con una nota ufficiale, il club rossonero ha voluto condividere alcune curiose statistiche riguardanti proprio la squadra rossonera.

Secondo quanto riferito dal club, il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo ben 19 gare di campionato: 11 vinte, 7 pareggiate e 1 sola persa. Tutto questo per la quarta volta nell'era dei 3 punti dopo 95-96, 2003-2004 3 2004-2005. Dati davvero importanti. Ecco, di seguito, il report del club:

(Fonte acmilan.com) - Un altro pareggio agrodolce per il Milan al Franchi, con i rossoneri che riescono a strappare un punto solo nei minuti finali grazie a Nkunku, dopo il vantaggio di Comuzzo per la Fiorentina. Nonostante il risultato, il Milan mantiene - momentaneamente - la seconda posizione in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05.

