(Fonte acmilan.com) - Un altro pareggio agrodolce per il Milan al Franchi, con i rossoneri che riescono a strappare un punto solo nei minuti finali grazie a Nkunku, dopo il vantaggio di Comuzzo per la Fiorentina. Nonostante il risultato, il Milan mantiene - momentaneamente - la seconda posizione in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:
LEGGI ANCHE: Di Canio: "Bernardo Silva può arrivare in Serie A a gennaio". Possibile per il Milan? L'analisi>>>
2- I rossoneri sono la squadra che ha guadagnato più punti (4) con gol segnati negli ultimi 5 minuti di gioco in questo campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA