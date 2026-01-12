Pianeta Milan
Milan, pari a Firenze ma il dato è favorevole: nessuno come i rossoneri nel finale della gara

Milan, pari a Firenze ma il dato è favorevole: nessuno come i rossoneri nel finale della gara

Il Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio nella trasferta di Firenze: il dato curioso sorride ai rossoneri
Il Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio nella trasferta di Firenze:  contro la Fiorentina di Vanoli, i rossoneri si portano a casa un solo punto a causa dell'1-1 arrivato grazie ai gol di Comuzzo e Nkunku.  Il Milan però, nonostante due pareggi consecutivi, continua come qui ad occupare il secondo posto in classifica, a quota 40 punti (e con una partita in meno), a soli 2 lunghezze dall'Inter capolista.

Ma emergono dei dati molto interessanti dalla gara di oggi: il Milan, infatti, è risultata essere la squadra che ha guadagnato più punti con dei gol segnati nel finale della gara. Ecco la nota del club.

(Fonte acmilan.com) - Un altro pareggio agrodolce per il Milan al Franchi, con i rossoneri che riescono a strappare un punto solo nei minuti finali grazie a Nkunku, dopo il vantaggio di Comuzzo per la Fiorentina. Nonostante il risultato, il Milan mantiene - momentaneamente - la seconda posizione in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

LEGGI ANCHE: Di Canio: "Bernardo Silva può arrivare in Serie A a gennaio". Possibile per il Milan? L'analisi>>>

2- I rossoneri sono la squadra che ha guadagnato più punti (4) con gol segnati negli ultimi 5 minuti di gioco in questo campionato.

