Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver fatto da tedoforo stamattina, nella tappa Borgomanero-Varese, per il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 verso Milano
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver fatto da tedoforo stamattina, nella tappa Borgomanero-Varese, per il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 verso Milano. Ecco, dunque, le parole del tecnico livornese.

"Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa. La Fiamma Olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità".

"Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport. Negli ultimi 15 anni Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro", ha chiosato Allegri.

