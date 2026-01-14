"L'unica realtà è che il Milan ha perso una partita, è a 3 punti dall'Inter che ha oggettivamente una rosa nettamente superiore, è in corsa per tutto che è quello che deve raggiungere, ovvero il posto in Champions League che è l'obiettivo del Milan. Che lo raggiunga giocando male o giocando bene, col gioco, senza gioco, chi se ne frega se il Milan gioca bene o male. A Parma e con la Fiorentina Christian Pulisic si è mangiato 3 gol davanti alla porta, è colpa di Allegri?", la chiosa di Cruciani.