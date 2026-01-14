Pianeta Milan
Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha parlato - dopo l'1-1 in casa della Fiorentina - del Milan di Massimiliano Allegri e delle critiche rivolte al tecnico livornese per il suo gioco non brillante. Le dichiarazioni
Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha parlato al podcast 'Number 1' - dopo l'1-1 in casa della Fiorentina - del Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica in Serie A a 3 punti dall'Inter capolista e delle critiche rivolte al tecnico livornese per il suo gioco non brillante.

"Chissene frega del gioco, se fosse un disastro, uno schifo, inguardabile, verrebbe, anche di fronte ad un pubblico con un certo palato, subissato di fischi ogni volta e così non è. Alle persone, ai tifosi, non frega nulla del gioco. Frega agli esteti, a chi crede che il calcio sia una specie di orchestra eccetera, frega ai sacchiani", ha detto Cruciani.

"L'unica realtà è che il Milan ha perso una partita, è a 3 punti dall'Inter che ha oggettivamente una rosa nettamente superiore, è in corsa per tutto che è quello che deve raggiungere, ovvero il posto in Champions League che è l'obiettivo del Milan. Che lo raggiunga giocando male o giocando bene, col gioco, senza gioco, chi se ne frega se il Milan gioca bene o male. A Parma e con la Fiorentina Christian Pulisic si è mangiato 3 gol davanti alla porta, è colpa di Allegri?", la chiosa di Cruciani.

