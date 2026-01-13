Pianeta Milan
Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social

Como-Milan, ancora Di Paolo: i precedenti non fanno felici i tifosi rossoneri
Tante proteste sui social da parte dei tifosi rossoneri dopo la designazione ufficiale di Como-Milan. AVAR sarà Aleandro Di Paolo, assegnato di nuovo ai rossoneri dopo gli errori recenti contro il Genoa e la Lazio
Dopo l'amaro pareggio ottenuto contro la Fiorentina, il Milan tornerà in campo di nuovo giovedì. In occasione di Como-Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A che i rossoneri saltarono per gli impegni relativi alla Supercoppa Italiana, le polemiche non sono tardate ad arrivare.

Como-Milan, ancora Di Paolo: i precedenti con i rossoneri

Nelle ultime ore, è stata resa pubblica la designazione arbitrale per la sfida del 'Sinigaglia' e le scelte prese dall'AIA hanno fatto protestare i tifosi rossoneri sui social. Per il match contro i Lariani sarà l'arbitro Guida il direttore di gara, mentre Doveri sarà al VAR. AVAR invece affidato a Di Paolo, nome che non suona nuovo nelle ultime settimane.

Infatti, l'arbitro di recente si è reso protagonista di una doppia scelta che ha fatto molto discutere. In settimana, Di Paolo era al VAR per Milan-Genoa, partita che i rossoneri hanno pareggiato ma in cui recriminano per un episodio su Fullkrug che lascia tanti dubbi. Nel secondo tempo, il tedesco riceve in area il pallone e dopo averlo giocato subisce un pestone da Ostigard. Per l'arbitro di campo e il VAR non c'è nulla da segnalare. Inizialmente, l'episodio non aveva fatto scalpore, ma dopo quello che è accaduto durante Inter-Napoli, la 'non-decisione' di Di Paolo assume un altro significato.

Durante il big match della 20^ giornata, avviene un episodio molto simile a quello di Fullkrug-Ostigard. Durante il secondo tempo della gara, viene assegnato un rigore all'Inter per uno step-on-foot di Rrahmani su Mkhitaryan. Al VAR, anche in questa occasione, c'era Aleandro Di Paolo che cambia idea rispetto a quanto accaduto qualche giorno prima e richiama al monitor l'arbitro che assegna il rigore per i nerazzurri.

Ma non finisce qua. Di Paolo è stato al VAR anche nel famoso Milan-Lazio di questa stagione, in cui richiamò al 94' l'arbitro per un presunto tocco di braccio di Pavlovic. Una volta analizzate le immagini, l'arbitro decise, giustamente, di non assegnare il rigore in favore dei biancocelesti. Visti i precedenti e le strane scelte dell'arbitro Di Paolo, i tifosi del Milan mostrano una preoccupazione comprensibile e giustificata. Vedremo cosa accadrà tra meno di 48 ore.

