Como-Milan, ancora Di Paolo: i precedenti non fanno felici i tifosi rossoneri

Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social
Infatti, l'arbitro di recente si è reso protagonista di una doppia scelta che ha fatto molto discutere. In settimana, Di Paolo era al VAR per Milan-Genoa, partita che i rossoneri hanno pareggiato ma in cui recriminano per un episodio su Fullkrug che lascia tanti dubbi. Nel secondo tempo, il tedesco riceve in area il pallone e dopo averlo giocato subisce un pestone da Ostigard. Per l'arbitro di campo e il VAR non c'è nulla da segnalare. Inizialmente, l'episodio non aveva fatto scalpore, ma dopo quello che è accaduto durante Inter-Napoli, la 'non-decisione' di Di Paolo assume un altro significato.
Durante il big match della 20^ giornata, avviene un episodio molto simile a quello di Fullkrug-Ostigard. Durante il secondo tempo della gara, viene assegnato un rigore all'Inter per uno step-on-foot di Rrahmani su Mkhitaryan. Al VAR, anche in questa occasione, c'era Aleandro Di Paolo che cambia idea rispetto a quanto accaduto qualche giorno prima e richiama al monitor l'arbitro che assegna il rigore per i nerazzurri.
Ma non finisce qua. Di Paolo è stato al VAR anche nel famoso Milan-Lazio di questa stagione, in cui richiamò al 94' l'arbitro per un presunto tocco di braccio di Pavlovic. Una volta analizzate le immagini, l'arbitro decise, giustamente, di non assegnare il rigore in favore dei biancocelesti. Visti i precedenti e le strane scelte dell'arbitro Di Paolo, i tifosi del Milan mostrano una preoccupazione comprensibile e giustificata. Vedremo cosa accadrà tra meno di 48 ore.
