Como-Milan, ancora Di Paolo: i precedenti non fanno felici i tifosi rossoneri

Infatti, l'arbitro di recente si è reso protagonista di una doppia scelta che ha fatto molto discutere. In settimana, Di Paolo era al VAR per Milan-Genoa, partita che i rossoneri hanno pareggiato ma in cui recriminano per un episodio su Fullkrug che lascia tanti dubbi. Nel secondo tempo, il tedesco riceve in area il pallone e dopo averlo giocato subisce un pestone da Ostigard. Per l'arbitro di campo e il VAR non c'è nulla da segnalare. Inizialmente, l'episodio non aveva fatto scalpore, ma dopo quello che è accaduto durante Inter-Napoli, la 'non-decisione' di Di Paolo assume un altro significato.