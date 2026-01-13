Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), dirigerà giovedì 15 gennaio 2026 Como-Milan, recupero della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia'
Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Sinigaglia' di Como.
L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto uomo del match tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Pairetto. Infine, al V.A.R., per Como-Milan, designato Daniele Doveri, che sarà assistito nel suo compito da Aleandro Di Paolo. Designazione, questa, che lascia stupiti visto che quest'ultimo, da V.A.R. e A.V.A.R., si è imbattuto in molti casi controversi con il Milan nelle ultime giornate.