Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var Como-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. All’AVAR c’è Di Paolo!

COMO-MILAN

Como-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. All’AVAR c’è Di Paolo!

Como-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. All’AVAR c’è Di Paolo! - immagine 1
Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), dirigerà giovedì 15 gennaio 2026 Como-Milan, recupero della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia'
Daniele Triolo Redattore 

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto uomo del match tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Pairetto. Infine, al V.A.R., per Como-Milan, designato Daniele Doveri, che sarà assistito nel suo compito da Aleandro Di Paolo. Designazione, questa, che lascia stupiti visto che quest'ultimo, da V.A.R. e A.V.A.R., si è imbattuto in molti casi controversi con il Milan nelle ultime giornate.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello avverte il Milan: “Stai rallentando molto. Inter e Napoli superiori. Attento al quarto posto >>>

Finora Guida ha incontrato il Como per una volta nella sua carriera, con una vittoria. Sono, invece, 40 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 19 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 4 dicembre 2025, all'Olimpico di Roma, per Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia.

Leggi anche
Lo ‘step on foot’: niente rigore al Milan, si all’Inter. Quale è la...
Fiorentina-Milan, arbitro Massa: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

© RIPRODUZIONE RISERVATA