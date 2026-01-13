L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto uomo del match tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Pairetto. Infine, al V.A.R., per Como-Milan, designato Daniele Doveri, che sarà assistito nel suo compito da Aleandro Di Paolo. Designazione, questa, che lascia stupiti visto che quest'ultimo, da V.A.R. e A.V.A.R., si è imbattuto in molti casi controversi con il Milan nelle ultime giornate.