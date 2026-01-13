Como-Milan, ecco tutte le info per il recupero della 16^ giornata | PM

Archiviato il deludente pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare subito in campo. Giovedì sera, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como andrà in scena il recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni con la Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno una grossa occasione di riscattarsi dopo le ultime due complicate prestazioni e di aumentare il solco con i Lariani in vista della corsa al quarto posto. Di seguito, vengono riportate le informazioni relative all'ordine pubblico per i tifosi che si recheranno a Como per assistere al match.