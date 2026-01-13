Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Como-Milan, ecco tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno al ‘Sinigaglia’ | PM NEWS

ULTIME MILAN NEWS

Como-Milan, ecco tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno al ‘Sinigaglia’ | PM NEWS

Como-Milan, ecco tutte le info per il recupero della 16^ giornata | PM
Giovedì si recupera Como-Milan, partita della 16^ giornata di Serie A. Nell'articolo, tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno al 'Sinigaglia'
Redazione

Archiviato il deludente pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare subito in campo. Giovedì sera, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como andrà in scena il recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni con la Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno una grossa occasione di riscattarsi dopo le ultime due complicate prestazioni e di aumentare il solco con i Lariani in vista della corsa al quarto posto. Di seguito, vengono riportate le informazioni relative all'ordine pubblico per i tifosi che si recheranno a Como per assistere al match.

Como-Milan, informazioni generali

—  

1. Come arrivare allo stadio

Aereo:

  • Malpensa Express fino a Milano Centrale

  • Treno Milano Centrale → Como S. Giovanni (40–45 min)

  • Stadio raggiungibile a piedi in pochi minuti

    • Treno:

  • FS: fermata Como San Giovanni (400 m dallo stadio)

  • Ferrovie Nord: fermata Como Lago (700 m dallo stadio)

    • 2. Autostrada

  • Da Milano: A9 direzione Como, uscita Como Centro

    • 3. Parcheggio

  • Pullman e auto parcheggiati al Parcheggio Como Centro

  • Trasferimento allo stadio Giuseppe Sinigaglia con navette gratuite (parcheggio e navette a titolo gratuito)

    • LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, via Fofana e dentro Goretzka? In difesa Gatti non è l’unico nome >>>

    4. Informazioni utili:

  • Apertura cancelli: 2 ore prima del calcio d’inizio (salvo disposizioni GOS)

  • Hold Back: 30 minuti

    • Leggi anche
    Milan, sirene turche per Fofana: Galatasaray presto a Milano. Goretzka piace e su Leao…
    Oggi Saelemaekers incontra i tifosi del Milan: tutte le informazioni sull’evento

    © RIPRODUZIONE RISERVATA