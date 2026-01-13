Pianeta Milan
Oggi Saelemaekers incontra i tifosi del Milan: tutte le informazioni sull'evento
Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri rientrato in rossonero dopo gli ultimi due prestiti al Bologna e alla Roma, incontrerà nel pomeriggio i tifosi rossoneri. Ecco dove e quando è previsto l'evento
Appuntamento da non perdere per i tifosi del Milan. Oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 17:00, il centrocampista belga Alexis Saelemaekers sarà presente al 'Milan Store San Babila', in Galleria San Carlo, a Milano, per salutare i sostenitori rossoneri in un 'Meet&Greet'.

I primi 70 tifosi che arriveranno allo store potranno vivere un momento speciale con Saelemaekers che, per l'occasione, firmerà autografi e maglie del Milan, oltre a scattarsi numerosi selfie con tutti quelli che gli vogliono bene e che tengono al Milan. La redazione di 'PianetaMilan.it' sarà presente sul posto per documentare l'evento. Possibile che il classe 1999 rilasci alcune dichiarazioni.

Saelemaekers, tornato al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dopo le stagioni in prestito trascorse con il Bologna prima e con la Roma poi, ha fin qui totalizzato 23 presenze stagionali, con 2 gol e 4 assist, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Lo scorso 15 dicembre 2025 ha prolungato il suo contratto con il Milan. Il nuovo accordo tra le parti scadrà il 30 giugno 2031.

