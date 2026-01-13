Saelemaekers, tornato al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dopo le stagioni in prestito trascorse con il Bologna prima e con la Roma poi, ha fin qui totalizzato 23 presenze stagionali, con 2 gol e 4 assist, tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Lo scorso 15 dicembre 2025 ha prolungato il suo contratto con il Milan. Il nuovo accordo tra le parti scadrà il 30 giugno 2031.