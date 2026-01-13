Galatasaray presto a Milano per Fofana. Goretzka piace e su Leao...

Archiviata la delusione per il pareggio di domenica pomeriggio contro la Fiorentina, si torna a parlare di calciomercato con tantissime novità. La prima riguarda l'interesse del Milan per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco che, con molta probabilità, lascerà i tedeschi il prossimo giugno a parametro zero. Secondo le ultime voci, il club di Via Aldo Rossi avrebbe mosso i primi passi per il suo arrivo in vista della stagione 2026/2027. Sempre rimanendo a centrocampo, ecco altre insidie per uno dei pupilli di Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sport, il Galatasaray sarebbe molto interessato a Youssouf Fofana, ma, per il momento, il francese non sembra aprire alla destinazione turca. Ma la situazione potrebbe sbloccarsi, visto che è previsto l'arrivo a Milano della dirigenza turca, per cercare di sbloccare questa situazione e quella legata a un altro calciatore rossonero, in forma nelle ultime settimane.