Milan, Nkunku entra e colpisce: 1-1 a Firenze e titolo di MVP

Il Milan di Allegri strappa il pareggio in trasferta contro la Fiorentina grazie ad uno splendido gol di Nkunku: il riconoscimento all'attaccante francese...
Il Milan di Massimiliano Allegri strappa il pareggio in trasferta contro la Fiorentina grazie ad uno splendido gol di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, entrato intorno al 78esimo minuto, è subito entrato in partita segnando poi la rete dell'1-1,a arrivata al 91esimo minuto e che ha permesso ai ragazzi di Allegri di stare a -3 dall'Inter capolista. La sua performance contro la viole gli è valsa il titolo di MVP del match. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero:

(Fonte acmilan.com) - In una sfida combattuta al Franchi, il Milan ha strappato un prezioso pareggio contro la Fiorentina, grazie a un gol decisivo di Christopher Nkunku. Entrato in campo nella ripresa, l'attaccante francese ha dimostrato di essere l'uomo giusto al momento giusto, siglando la rete del pareggio al 90' con un tiro preciso che ha lasciato il portiere avversario senza scampo. La sua prestazione ha illuminato il finale di partita, confermandolo come il migliore in campo.

Nkunku ha fatto la differenza con la sua velocità e precisione. Dopo essere subentrato a Pavlović, ha subito messo in difficoltà la difesa avversaria. Il suo gol, arrivato su assist di Fofana, è stato un capolavoro di tempismo e tecnica, con un tiro che si è insaccato nell'angolo alto della porta. La sua presenza ha dato nuova linfa all'attacco rossonero, risultando decisiva per il risultato finale.

Le statistiche parlano chiaro: un gol in una sola conclusione in porta, con un impatto immediato sul match. Nkunku ha dimostrato di sapere essere un elemento fondamentale per il Milan, capace di cambiare le sorti della partita con una sola giocata. La sua capacità di inserirsi negli spazi e di finalizzare le azioni lo rendono un'arma letale per la squadra: la rete in Toscana conferma poi l'ottimo momento già visto con la doppietta all'Hellas Verona.

Con oltre il 60% dei voti, Nkunku ha superato nella corsa al premio di MVP assegnato dalle preferenze dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App i compagni di squadra Maignan, De Winter e Saelemaekers. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con la consapevolezza che il Milan può contare su un giocatore di classe e determinazione. Bravo Christopher, continua così

