Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare ad un allenatore che ha vinto 6 Scudetti”

ULTIME MILAN NEWS

Zazzaroni difende Allegri: “Certa gente vuole spiegare ad un allenatore che ha vinto 6 Scudetti”

Zazzaroni difende Allegri: 'Certa gente vuole spiegare ad un allenatore che ha vinto 6 Scudetti'
Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto al podcast 'Number 1', ha commentato Fiorentina-Milan 1-1 di domenica scorsa allo stadio 'Franchi' di Firenze e offerto un suo parere sul lavoro di Massimiliano Allegri con i rossoneri. Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', è intervenuto al podcast 'Number 1', e, per l'occasione, ha commentato Fiorentina-Milan 1-1 di domenica scorsa allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ecco l'impressione di Zazzaroni sulla partita riagguantata dal Diavolo al 90' con un gol di Christopher Nkunku.

"Il Milan senza Luka Modrić, senza alcuni giocatori, perde di qualità. Poi che non stia facendo un calcio brillante, un grande calcio, mi sembra relativo perché la squadra è imperfetta. Ha una difesa che non si può guardare, è seconda in classifica, ma questo non significa nulla".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un ex Barcellona subito alla corte di Allegri? Tare al lavoro >>>

Zazzaroni ha poi commentato il lavoro di Massimiliano Allegri, sia alla guida dei rossoneri sia da un punto di vista più generale. "Il fatto del brutto gioco, del non sa giocare, le ho sentite per anni contro un allenatore che ha vinto 6 Scudetti, 5 consecutivi. Chiaramente sono opinioni quelle dei suoi detrattori, ma non le condivido. Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 Scudetti, che ha 9 collaboratori. Il primo tempo con la Fiorentina era 2-0 per il Milan. Il secondo tempo oggettivamente ha giocato meglio la Viola".

Leggi anche
Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui...
Milan, Nkunku entra e colpisce: 1-1 a Firenze e titolo di MVP

© RIPRODUZIONE RISERVATA