Zazzaroni ha poi commentato il lavoro di Massimiliano Allegri, sia alla guida dei rossoneri sia da un punto di vista più generale. "Il fatto del brutto gioco, del non sa giocare, le ho sentite per anni contro un allenatore che ha vinto 6 Scudetti, 5 consecutivi. Chiaramente sono opinioni quelle dei suoi detrattori, ma non le condivido. Certa gente vuole spiegare come si fa ad un allenatore che ha vinto 6 Scudetti, che ha 9 collaboratori. Il primo tempo con la Fiorentina era 2-0 per il Milan. Il secondo tempo oggettivamente ha giocato meglio la Viola".