Allegri annuncia in conferenza una novità? Ecco la mossa di Fabregas

Nella giornata di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la prossima sfida di campionato dei rossoneri. Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Diavolo tornerà in campo domani sera per sfidare la squadra rivelazione di questo campionato, ovvero il Como di Cesc Fabregas. Nell'ultimo video pubblicato sulla nostra pagine YouTube, realizzato dal nostro inviato a Milanello Stefano Bressi, emergono tanti interessanti spunti dalle parole del tecnico livornese. Uno su tutti il confronto tra due allenatori che hanno due idee di calcio molto diverse.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Como-Milan, Allegri annuncia in conferenza il cambio modulo? La mossa di Fabregas per la sfida di domani
ULTIME MILAN NEWS
Como-Milan, Allegri annuncia in conferenza il cambio modulo? La mossa di Fabregas per la sfida di domani
Nella giornata di oggi, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Como-Milan. Tanti temi per lui, analizzati nel nostro ultimo video
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri prima corre poi parla. Calciomercato, Goretzka più di un’idea. Intanto, Fofana …
Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime sul mercato rossonero, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!
© RIPRODUZIONE RISERVATA