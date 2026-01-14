Allegri annuncia in conferenza una novità? Ecco la mossa di Fabregas

Nella giornata di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la prossima sfida di campionato dei rossoneri. Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Diavolo tornerà in campo domani sera per sfidare la squadra rivelazione di questo campionato, ovvero il Como di Cesc Fabregas. Nell'ultimo video pubblicato sulla nostra pagine YouTube, realizzato dal nostro inviato a Milanello Stefano Bressi, emergono tanti interessanti spunti dalle parole del tecnico livornese. Uno su tutti il confronto tra due allenatori che hanno due idee di calcio molto diverse.

