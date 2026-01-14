Milan, Fullkrug può essere convocato per Como. Si allontana il difensore

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato domani alle 20:45, contro contro il Como di Cesc Fabregas, in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A. Oggi importanti aggiornamenti in vista della prossima partita di Serie A. Non solo campo, anche tanto mercato, tra cui le ultime sull'interesse del Galatasaray per Fofana, ma non solo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, la giornata impegnativa di Allegri. Fullkrug in panchina a Como e le ultime sul difensore
ULTIME MILAN NEWS
Milan, la giornata impegnativa di Allegri. Fullkrug in panchina a Como e le ultime sul difensore
Le top news della giornata di oggi, 14 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime verso il Como e le novità di mercato su Fofana e il difensore, ma non solo