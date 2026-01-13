Calciomercato Milan, Moretto: 'Goretzka? Nome freddo e complicato...'

Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato della suggestione Goretzka per il calciomercato del Milan. Ecco le loro parole
Nelle ultime ore, in chiave mercato del Milan e con uno sguardo rivolto alla prossima estate, è emerso un nuovo profilo che sta attirando l'attenzione di diversi club europei, tra cui alcuni italiani. Il nome è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, il cui contratto scadrà a giugno e che al momento appare lontano da un accordo per il rinnovo con la società bavarese. Considerando la forte concorrenza e le cifre elevate che guadagna in Germania, si tratta per ora di una semplice suggestione, ancora distante da sviluppi concreti.
Calciomercato Milan, per Romano e Moretto difficile la pista Goretzka
A proposito di questa dinamica, si è espresso il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Ecco le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube. "Per quanto riguarda Goretzka: non è un nome per gennaio e non credo che lasci il Bayern a gennaio. Per quanto riguarda il Milan se ne è parlato nelle ultime ore ma torniamo al solito discorso dei costi. Guadagna tanto al Bayern: dovesse andare via, ci saranno tanti club interessati. È un nome per l'estate, non per gennaio".