Calciomercato Milan, Moretto: 'Goretzka? Nome freddo e complicato...'

Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato della suggestione Goretzka per il calciomercato del Milan. Ecco le loro parole

Nelle ultime ore, in chiave mercato del Milan e con uno sguardo rivolto alla prossima estate, è emerso un nuovo profilo che sta attirando l'attenzione di diversi club europei, tra cui alcuni italiani. Il nome è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, il cui contratto scadrà a giugno e che al momento appare lontano da un accordo per il rinnovo con la società bavarese. Considerando la forte concorrenza e le cifre elevate che guadagna in Germania, si tratta per ora di una semplice suggestione, ancora distante da sviluppi concreti.