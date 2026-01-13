Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Pellegatti annuncia: “Questo attaccante in arrivo a Milano nei prossimi giorni”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Pellegatti annuncia: “Questo attaccante in arrivo a Milano nei prossimi giorni”

Calciomercato Milan, Pellegatti sicuro: 'Attaccante a Milano a breve'
Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha svelato sul proprio profilo Instagram un'importante notizia di mercato che riguarda il Milan. Ecco le sue parole
Redazione

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato sul proprio profilo Instagram di Andrej Kostic, giovane attaccante nel mirino del Milan, svelando diversi dettagli sulla trattativa legata al suo arrivo. Ecco, di seguito, le sue parole.

Calciomercato Milan, Pellegatti annuncia l'arrivo a Milano di Kostic

—  

"Classe 2007, montenegrino, centravanti. Oggi gioca nel Partizan Belgrado dove in 13 partite ha realizzato 7 reti. Kostic era già stato accostato, ma ora è stato preso al Milan. Arriverà nei prossimi giorni, si allenerà e giocherà con Milan Futuro".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social

Pellegatti ha poi continuato il discorso: "Il costo è intorno ai 5 milioni, nei prossimi giorni sarà a Milano. Possiamo parlare di un potenziale erede di Vlahovic, è stato un bel colpo di Tare che l'ha seguito, voluto e portato a Milano, dove arriverà nei prossimi giorni. Mercato futuribile, ma un ragazzo di 19 anni già titolare del Partizan mi spingerà ancora di più a seguire le partite di Milan Futuro. Poi l'occhio di Allegri deciderà".

Leggi anche
Scambio tra Gatti e Loftus-Cheek, prosegue il dialogo tra Juventus e Milan
Calciomercato: Milan, via Fofana e dentro Goretzka? In difesa Gatti non è l’unico nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA