Como-Milan, Allegri riparte dalle sicurezze Modric e Rabiot. In avanti...

Archiviato il doppio pareggio consecutivo contro Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani alle ore 20:45. Allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' andrà in scena Como-Milan, valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni rossoneri in Supercoppa Italiana.
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
PROBABILI FORMAZIONI
Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
Verso Como-Milan: scopriamo assieme le probabili formazioni scelte dagli allenatori alla vigilia del match del Sinigaglia, valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A
A differenza della formazione vista in campo contro la Fiorentina, l'allenatore Massimiliano Allegri è pronto ad apportare alcune modifiche al suo 11 titolare. Vediamo le scelte probabili scelte di Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri. PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA