Calciomercato Milan, interessi per quanto riguarda Tomori e Fofana, ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di cedere giocatori. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan potrebbe non aggiungere un nuovo difensore in questa sessione di calciomercato a meno che non si trovi un giocatore adatto alla richieste fatte da Massimiliano Allegri. Anche a livello di cessioni il Milan non dovrebbe muoversi a meno di clamorose sorprese. Il Galatasaray starebbe spingendo per Youssouf Fofana proponendo un contratto da 5 milioni di euro annui.

Secondo il quotidiano il francese non avrebbe intenzione di muoversi, almeno fino alla prossima estate. Discorso simile per Fikayo Tomori, il quale avrebbe ricevuto degli interessamenti, ma non avrebbe approfondito alcuna situazione anche per volere del Milan. Il club e l'inglese starebbero lavorando per il rinnovo di contratto su sui filtra ottimismo.

Capitolo Santiago Gimenez: l’infortunio e l'operazione alla caviglia lo terranno fuori fino ad aprile e nessuna squadra sembrerebbe disposta a prendersi il rischio sul messicano, specialmente a stagione in corso. Queste le novità sul calciomercato del Milan. 

