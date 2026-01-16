Calciomercato Milan, interessi per quanto riguarda Tomori e Fofana, ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di cedere giocatori. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'

Secondo il quotidiano il francese non avrebbe intenzione di muoversi, almeno fino alla prossima estate. Discorso simile per Fikayo Tomori, il quale avrebbe ricevuto degli interessamenti, ma non avrebbe approfondito alcuna situazione anche per volere del Milan. Il club e l'inglese starebbero lavorando per il rinnovo di contratto su sui filtra ottimismo.