Dopo la vittoria sofferta del Milan contro il Como ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri: "Ci prendiamo questo risultato perché era molto importante per noi. Sapevamo delle difficoltà di giocare contro il Como", queste la parole in conferenza stampa riprese anche a Milan TV: "Nel primo tempo, dopo lo svantaggio, non era facile: ci siamo disuniti. Abbiamo preso tre infilate su palle giocate dal portiere, dovevamo fare meglio ed avere più pazienza". Più positivo sulla prestazione nel secondo tempo: "Nel secondo tempo abbiamo cambiato registro: siamo stati lucidi a restare in partita". Parole simili anche in conferenza: "Il secondo tempo è andato molto meglio. Noi abbiamo avuto occasioni che se sfruttate meglio avremmo potuto fare ancora più male". PROSSIMA SCHEDA>>>