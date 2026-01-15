Pianeta Milan
Como-Milan, Allegri prudente si guarda dietro e su Pulisic spiega…

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se a fine partita ha avuto modo di parlare con Fabregas: "Ci prendiamo questo risultato perché era molto importante per noi. Sapevamo delle difficoltà di giocare contro il Como. Bravissimo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è andato molto meglio, loro sono un po' calati anche nel secondo tempo. Noi abbiamo avuto occasioni che se sfruttate meglio avremmo potuto fare ancora più male. Domenica c'è il Lecce e dobbiamo chiudere questo periodo nel migliore dei modi".

Che si fa con Maignan: "Problema della società. Io sono molto contento, credo che per fare grandi squadre c'è bisogno di grandi giocatori, come Mike".

Se guarderà più a chi c'è avanti o a chi c'è dietro: "Dietro. Vincere a Como non era facile, anzi, molto difficile. Quindi direi bravi ai ragazzi perché nel momento di difficoltà ci siamo un po' allungati quando invece dovevamo restare un po' più attenti e concedere di meno,

Come mai Pulisic non è entrato: "Arrivava da due partite molto dispendiose. C'era bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza".

Sul DNA di Allegri che si è visto stasera, vedi Rabiot: "È uno dei migliori in Europa. Ogni tanto mi fa arrabiare, ma quando lo fanno arrabiare gioca da solo. Però tutta la squadra, Modric...si mettono tutti a disposizione. Hanno capito che per vincere le partite tutti si devono mettere a disposizione dopo che nelle ultime due è mancato un po' questo aspetto".

