Como-Milan, Allegri prudente si guarda dietro e su Pulisic spiega…

Se a fine partita ha avuto modo di parlare con Fabregas: "Ci prendiamo questo risultato perché era molto importante per noi. Sapevamo delle difficoltà di giocare contro il Como. Bravissimo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è andato molto meglio, loro sono un po' calati anche nel secondo tempo. Noi abbiamo avuto occasioni che se sfruttate meglio avremmo potuto fare ancora più male. Domenica c'è il Lecce e dobbiamo chiudere questo periodo nel migliore dei modi".