Como-Milan, Allegri prudente si guarda dietro e su Pulisic spiega…

Che si fa con Maignan: "Problema della società. Io sono molto contento, credo che per fare grandi squadre c'è bisogno di grandi giocatori, come Mike".
Se guarderà più a chi c'è avanti o a chi c'è dietro: "Dietro. Vincere a Como non era facile, anzi, molto difficile. Quindi direi bravi ai ragazzi perché nel momento di difficoltà ci siamo un po' allungati quando invece dovevamo restare un po' più attenti e concedere di meno,
Come mai Pulisic non è entrato: "Arrivava da due partite molto dispendiose. C'era bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza".
Sul DNA di Allegri che si è visto stasera, vedi Rabiot: "È uno dei migliori in Europa. Ogni tanto mi fa arrabiare, ma quando lo fanno arrabiare gioca da solo. Però tutta la squadra, Modric...si mettono tutti a disposizione. Hanno capito che per vincere le partite tutti si devono mettere a disposizione dopo che nelle ultime due è mancato un po' questo aspetto".
