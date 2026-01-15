Pianeta Milan
Calciomercato Milan, conferme dalla Turchia: Galatasaray in pressing, ma Fofana vuole rimanere

Milan, Galatasaray in pressing per Fofana: ecco l'intenzione del francese
Arrivano importanti novità sulla trattativa del Galatasaray per Fofana del Milan. Ne ha parlato Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco esperto di calciomercato
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il Galatasaray spinge per Fofana

Dopo l'ufficialità dell'attaccante arrivato dal West Ham, il Milan è protagonista nel mercato invernale per quanto riguarda le indiscrezioni su possibili cessioni. Infatti, dopo l'assalto del Fenerbahce per Christopher Nkunku, il Diavolo è attenzionato negli ultimi giorni da un altro forte interessamento per uno dei suoi giocatori chiave.

Parliamo, ovviamente di Youssouf Fofana, centrocampista che Massimiliano Allegri ha rilanciato dal primo minuto in occasione di Como-Milan. L'ex Monaco, come noto, è finito nel mirino del Galatasaray, che nelle ultime ore sta spingendo molto per convincere il giocatore ad accettare la proposta turca.

A proposito, ne ha parlato anche Yağız Sabuncuoğlu, giornalista locale molto informato sulle questioni di calciomercato dei club turchi. Secondo quanto scritto nel suo ultimo post su X, il Galatasaray avrebbe parlato con il rappresentante di Youssouf Fofana e gli avrebbe presentato un'offerta. Il giornalista turco ha poi aggiunto che Fofana vorrebbe restare al Milan, nonostante il forte pressing del Galatasaray registrato nelle ultime ore.

