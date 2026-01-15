Milan, Galatasaray in pressing per Fofana: ecco l'intenzione del francese

Parliamo, ovviamente di Youssouf Fofana , centrocampista che Massimiliano Allegri ha rilanciato dal primo minuto in occasione di Como-Milan . L'ex Monaco, come noto, è finito nel mirino del Galatasaray , che nelle ultime ore sta spingendo molto per convincere il giocatore ad accettare la proposta turca .

A proposito, ne ha parlato anche Yağız Sabuncuoğlu, giornalista locale molto informato sulle questioni di calciomercato dei club turchi. Secondo quanto scritto nel suo ultimo post su X, il Galatasaray avrebbe parlato con il rappresentante di Youssouf Fofana e gli avrebbe presentato un'offerta. Il giornalista turco ha poi aggiunto che Fofana vorrebbe restare al Milan, nonostante il forte pressing del Galatasaray registrato nelle ultime ore.