Il ds dell'Ajax su Ibrahimovic: 'Siamo soddisfatti del suo arrivo'

Ibrahimovic ufficiale all’Ajax, il ds Beuker: “Soddisfatti del suo arrivo. Ha molto potenziale…”

Maximilian Ibrahimovic è un nuovo giocatore dell'Ajax. Nel comunicato del club olandese le parole del ds Marijn Beuker
Maximilian Ibrahimovic si trasferisce all'Ajax. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità dal Milan. Il giovane attaccate, figlio di Zlatan, è un nuovo giocatore dei 'Lancieri' di Amsterdam. Il futuro è ancora incerto, visto che la formula del suo trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 3,5 milioni di euro, con percentuale a favore del Milan in caso di futura rivendita. Operazione per il futuro dell'Ajax, come confermato dal ds ds Marijn Beuker nel comunicato ufficiale diramato dall'Ajax.

Le parole del ds dell'Ajax su Ibra Jr.

"Siamo molto soddisfatti dell'arrivo di Maximilian. È un attaccante di talento, con un buon senso della posizione in area e nei dintorni, e possiede un forte fiuto del gol. Ha abilità nel dribbling e, soprattutto, una grande mentalità vincente e un ottimo atteggiamento negli allenamenti".

Nel comunicato si legge ancora: "Inizialmente giocherà con l'Ajax U23 e durante la stagione si muoverà regolarmente tra l'Ajax U23 e la prima squadra, così da abituarsi al livello superiore e all'intensità della prima squadra dell'Ajax. Maximilian è un giocatore con molto potenziale e speriamo che col tempo possa diventare una parte stabile dell'attacco dell'Ajax".

