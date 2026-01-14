Secondo le indiscrezioni di calciomercato , Ibra Junior - il cui trasferimento sarebbe stato curato in prima persona da papà Zlatan - si è trasferito all'Ajax in prestito gratuito , con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 3,5 milioni di euro. Il Milan, per l'occasione, si sarebbe riservato anche una percentuale sull'eventuale, futura, rivendita .

Finora, in stagione, con la maglia del Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D, Maximilian Ibrahimovic aveva collezionato 17 partite tra campionato e Coppa Italia di categoria, con 5 gol (top scorer della Seconda Squadra rossonera) e 4 assist in campionato. Curiosità: anche Zlatan Ibrahimovic, tra il 2001 e il 2004, aveva indossato la maglia dell'Ajax, segnando, per gli ajacidi, 48 gol in 110 partite.