Secondo le indiscrezioni di calciomercato, Ibra Junior - il cui trasferimento sarebbe stato curato in prima persona da papà Zlatan - si è trasferito all'Ajax in prestito gratuito, con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 3,5 milioni di euro. Il Milan, per l'occasione, si sarebbe riservato anche una percentuale sull'eventuale, futura, rivendita.
Finora, in stagione, con la maglia del Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D, Maximilian Ibrahimovic aveva collezionato 17 partite tra campionato e Coppa Italia di categoria, con 5 gol (top scorer della Seconda Squadra rossonera) e 4 assist in campionato. Curiosità: anche Zlatan Ibrahimovic, tra il 2001 e il 2004, aveva indossato la maglia dell'Ajax, segnando, per gli ajacidi, 48 gol in 110 partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA