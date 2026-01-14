Pianeta Milan
Milan, Ibrahimovic se ne va: il comunicato ufficiale del club rossonero

L'attaccante Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, passa ufficialmente dal Milan all'Ajax in questa sessione invernale di calciomercato: la nota del club rossonero sulla cessione del classe 2006. Il ragazzo proseguirà in Olanda la sua carriera
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

Calciomercato Milan, il figlio di Ibrahimovic finisce in Olanda

Con questo comunicato il club di Via Aldo Rossi ha annunciato la cessione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, ai 'Lancieri' di Amsterdam. Il ragazzo, classe 2006, proseguirà dunque la sua stagione e, forse, la sua carriera in Olanda.

Secondo le indiscrezioni di calciomercato, Ibra Junior - il cui trasferimento sarebbe stato curato in prima persona da papà Zlatan - si è trasferito all'Ajax in prestito gratuito, con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 3,5 milioni di euro. Il Milan, per l'occasione, si sarebbe riservato anche una percentuale sull'eventuale, futura, rivendita.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un ex Barcellona subito alla corte di Allegri? Tare al lavoro >>>

Finora, in stagione, con la maglia del Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D, Maximilian Ibrahimovic aveva collezionato 17 partite tra campionato e Coppa Italia di categoria, con 5 gol (top scorer della Seconda Squadra rossonera) e 4 assist in campionato. Curiosità: anche Zlatan Ibrahimovic, tra il 2001 e il 2004, aveva indossato la maglia dell'Ajax, segnando, per gli ajacidi, 48 gol in 110 partite.

