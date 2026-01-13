Goretzka-Milan, Di Marzio annuncia: 'Oggi nuovi contatti per il tedesco'

Pianeta Milan
Durante 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla situazione legata all'arrivo a parametro zero di Leon Goretzka. Ecco le sue parole sul tedesco
Il calciomercato invernale è iniziato da pochi giorni, ma si inizia a pensare alle trattative in vista della prossima estate. In particolare, la dirigenza del Milan sembra essere molto attenta alle opportunità a parametro zero. Vale a dire quei giocatori a cui scade il contratto il prossimo giugno. Uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco che, a meno di sorprese, non rinnoverà con il club tedesco.

Calciomercato Milan, Di Marzio aggiorna sulla situazione legata a Goretzka

Dopo la notizia lanciata ieri, il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato importanti novità durante l'ultima puntata di 'Calciomercato L'Originale', programma in onda su 'Sky Sport'. Ecco, dunque, le sue parole.

Sulla trattativa per Leon Goretzka: "La novità della giornata di oggi, martedì 13 gennaio. è che i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il centrocampista tedesco. L’operazione per portare in Italia a giugno il classe '95 resta complicata, per l’ingaggio importante richiesto dal giocatore. Eppure il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione".

