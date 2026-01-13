Goretzka-Milan, Di Marzio annuncia: 'Oggi nuovi contatti per il tedesco'

Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social
LEGGI ANCHE: Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social
Sulla trattativa per Leon Goretzka: "La novità della giornata di oggi, martedì 13 gennaio. è che i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il centrocampista tedesco. L’operazione per portare in Italia a giugno il classe '95 resta complicata, per l’ingaggio importante richiesto dal giocatore. Eppure il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA