Milan, i rossoneri tornano in campo questa sera contro il Como per il recupero della 16^ giornata del campionato di Serie A. Tanto spazio al mercato del Diavolo per gennaio e non solo. Contatti per Goretzka a zero e per un talento per l'attacco rossonero. Galatasaray e Fofana, i dettagli. E in difesa spunta una vecchia fiamma come occasione. Ecco le top news di Pianeta Milan del 15 gennaio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>