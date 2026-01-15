Como-Milan, recupero della 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano alla partita dopo due pareggi di seguito contro il Genoa e la Fiorentina. Con la vittoria dell'Inter contro il Lecce e il pareggio del Napoli contro il Parma, il Diavolo deve cercare di strappare i tre punti, ma non sarà facile visto che la squadra di Cesc Fabregas sta andando molto bene in questa prima parte di stagione. Ecco le probabili formazioni di Como-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>