Como-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ COMO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. Panchina: Vigorito, Cavlina, Ramon, Dossena, Moreno, Caqueret, Roberto, Baturina, Posch, Van der Brempt, Cerri, Kuhn, Le Borgne. Allenatore: Fabregas.
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Panchina: Pittarella, Torriani, Athekame, Odogu, Dutu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. Fullkrug. Allenatore: Allegri.
+++ COMO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Como-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe gestire il suo attacco in vista del recupero della 16^ giornata del campionato. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como, Como-Milan, recupero della 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
