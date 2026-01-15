Cristian Brocchi , ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio TV Serie A parlando dell'appuntamento di stasera tra Como e Milan. Ecco, d seguito, le sue parole sul tipo di gara a cui assisteremo:

Milan, Brocchi su Como-Milan

"Sicuramente è una partita delicata e difficile perchè il Como è una squadra che gioca bene, anche se paradossalmente il Milan è più bravo quando deve far giocare male gli avversari piuttosto a quando deve imporre il suo gioco e andare nella metà campo avversaria. Quindi quando il Milan deve difendere un po' di più riesce a mettere in difficoltà le squadre avversarie.