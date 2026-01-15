Tra la giornata di ieri e quella di oggi, in Serie A si sta recuperando la sedicesima giornata di campionato, con Napoli ed Inter che, a differenza del Milan di Massimiliano Allegri, sono già scese in campo: pareggio per i partenopei, vittoria per i nerazzurri. Questa sera i rossoneri affronteranno il Como in trasferta allo stadio Sinigaglia. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito:

Come è stata vista la giornata di ieri? Il pensiero di Enzo Bucchioni in merito: "Sei punti in questa fase della stagione valgono di più. Questo è il momento di accelerare per chi vuole farlo, perché con le coppe ci saranno difficoltà. Ora aver messo sei punti di distacco con il Napoli è ottimo. E il Milan vedremo. La partita di stasera per i rossoneri è fondamentale. Ieri è successa una cosa molto visibile, Inter e Napoli dopo una partita stile Premier a San Siro hanno faticato”.