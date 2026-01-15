Ex Milan, Caldara svela: 'Ecco qual è il mio rimpianto più grande'

Pianeta Milan
Caldara si apre: “Il Milan era la soluzione migliore e non essermela giocata è il mio rimpianto più grande”

L'ex difensore del Milan e dell'Atalanta Mattia Caldara ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' del suo più grande rimpianto nella sua carriera. Ecco le sue parole
Redazione

Torna a parlare Mattia Caldara. Dopo aver annunciato l'addio al calcio a 31 anni alcuni mesi fa, l'ex difensore del Milan e dell'Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni riportate da 'Tuttomercatoweb'.

Mattia Caldara e il suo rimpianto più grande

—  

"Avevo bisogno di giocare in quel momento, non volevo sedermi: il Milan era la soluzione migliore e non essere riuscito a giocarmela al 100% è il più grande rimpianto che ho. Avere infortuni così gravi nella prima stagione mi ha limitato, non ero più quello che ero prima, purtroppo è capitato al Milan e nel momento più importante della mia carriera: per questo è il mio rimpianto più grande".

Caldara ha poi parlato dei suoi piani per il futuro: "Da settembre ho iniziato ad allenare i ragazzini dell’Azzano, in un piccolo paese in provincia di Bergamo. Mi sta piacendo molto, è impegnativo ma divertente. L’anno prossimo farò il corso per diventare allenatore ma per il momento la mia idea è di allenare nel settore giovanile, perché mi rendo conto che con il mio carattere di oggi non ce la farei a gestire una prima squadra. Se poi mi piace e va bene, posso puntare più in alto. Una cosa è certa: il calcio farà sempre parte della mia vita. Sto cercando di abituarmi anche ad andare in tv, mi piace e mi stimola. Non pensavo di smettere così presto, ora ho tempo per pensare e capire cosa mi piace, sto cercando di sperimentare e quando avrò capito cosa voglio fare lo farò".

