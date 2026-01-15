Ex Milan, Caldara svela: 'Ecco qual è il mio rimpianto più grande'

Caldara ha poi parlato dei suoi piani per il futuro: "Da settembre ho iniziato ad allenare i ragazzini dell’Azzano, in un piccolo paese in provincia di Bergamo. Mi sta piacendo molto, è impegnativo ma divertente. L’anno prossimo farò il corso per diventare allenatore ma per il momento la mia idea è di allenare nel settore giovanile, perché mi rendo conto che con il mio carattere di oggi non ce la farei a gestire una prima squadra. Se poi mi piace e va bene, posso puntare più in alto. Una cosa è certa: il calcio farà sempre parte della mia vita. Sto cercando di abituarmi anche ad andare in tv, mi piace e mi stimola. Non pensavo di smettere così presto, ora ho tempo per pensare e capire cosa mi piace, sto cercando di sperimentare e quando avrò capito cosa voglio fare lo farò".