Milan, Piantanida ha fiducia: 'Presto vedremo la differenza nei calendari'

A parlare della lotta scudetto è stato il giornalista Franco Piantanida ai microfoni di TMW: le parole sul Milan in vista dei prossimi mesi
Dopo il pareggio con il Genoa di Daniele De Rossi, il Milan ha rallentato di nuovo. Questa volta, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Per fortuna dei rossoneri, nonostante i due stop consecutivi, la vetta occupata dall'Inter di Christian Chivu dista ancora tre punti. Distanza che, nelle prossime settimane, con l'inizio delle coppe europee, potrebbe accorciarsi. Ne ha parlato il giornalista Franco Piantanida ai microfoni di 'TMW Radio'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
'TMW Radio', le parole di Franco Piantanida sul momento del Milan
—
Il Milan ti è sembrato in calo? "Il Milan non è abituato a giocare tre partite in una settimana, cosa che invece sta accadendo spesso in questo periodo; ad ogni modo i rossoneri inizieranno il vero percorso da Domenica prossima.