Milan, Impallomeni: "Se i big non vanno al 100%, i rossoneri rischiano anche per la Champions"

Milan, Impallomeni: “Se i big non vanno al 100%, i rossoneri rischiano anche per la Champions”

Impallomeni avvisa: 'Milan, se i big non vanno al 100% rischi...'
Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan nella lotta Champions. Ecco le sue dichiarazioni
In occasione della fine della 20^ giornata di Serie A, l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, uscito dal 'Franchi' di Firenze con un pareggio, il secondo di fila. Con le piccole il Diavolo continua a faticare e ora, secondo Impallomeni, i rossoneri rischiano sia per la lotta Scudetto sia per la corsa al quarto posto. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

'Maracanà', Stefano Impallomeni sul Milan

Come vede il Milan? "Senza alcuni giocatori come Rabiot, Modric, Pulisic, Leao, Pavlovic e Maignan se non vanno al 100%, rischiano di uscire dalla lotta Champions. Il Milan vince lo Scudetto con Pioli perché alcuni giocatori fanno nelle ultime 15 partite qualcosa di pazzesco. E se i big non vanno a mille ora, rischia".

