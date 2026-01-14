Impallomeni avvisa: 'Milan, se i big non vanno al 100% rischi...'

In occasione della fine della 20^ giornata di Serie A, l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, uscito dal 'Franchi' di Firenze con un pareggio, il secondo di fila. Con le piccole il Diavolo continua a faticare e ora, secondo Impallomeni, i rossoneri rischiano sia per la lotta Scudetto sia per la corsa al quarto posto. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.