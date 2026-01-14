Sul Milan che, però, rischia grosso sul campo del Como di Cesc Fàbregas nel recupero di domani : «È un vero e proprio big match per i rossoneri, quello sul Lago. In questa stagione il Como in casa non ha mai perso e soprattutto non l’ho mai visto in difficoltà. E Fàbregas vuole portare il 'Sinigaglia' a 68 metri di larghezza per trasformarlo in un piccolo “Nou Camp” sul Lago per sfruttare le qualità dei suoi talentuosi esterni: affascinante. Sarà una partitissima».

"Il Milan ha valori innegabili: è mancata continuità nella qualità della prestazione"

Su cosa manca al Milan di Massimiliano Allegri per puntare con convinzione alla vetta della Serie A: «Sicuramente un difensore può completare l’organico, ma la squadra ha valori innegabili, è solo mancata continuità nella qualità della prestazione. E sono stati persi punti importanti per strada. Max è Max, lo spessore dei giocatori è alto e di esperienza internazionale: peccato per l’infortunio di Niclas Füllkrug, perché secondo me con lui Max stava vagliando anche soluzioni diverse per tenere contemporaneamente in campo più giocatori di qualità che ruotano intorno a un centravanti di peso».