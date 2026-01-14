Pianeta Milan
Stramaccioni: “Milan, manca un difensore. Peccato per l’infortunio di Füllkrug. Per lo Scudetto …”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese in Serie A e attualmente commentatore per 'DAZN', ha parlato della lotta Scudetto tra Inter (43 punti), Milan (40) e Napoli (39), ma non soltanto, in un'intervista in esclusiva alla Gazzetta
Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter (2012-2013) e Udinese (2014-2015) in Serie A e attualmente commentatore per 'DAZN', ha parlato della lotta Scudetto tra Inter (43 punti), Milan (40) e Napoli (39), ma non soltanto, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Sulla seconda parte di campionato che si aspetta, con la lotta Scudetto che, per ora, sembra delineare una corsa a tre con Inter, Milan e Napoli: «Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. Ma, soprattutto, mai la sensazione proveniente dal campo che gli scontri diretti ancora non delineino una squadra palesemente superiore alle altre».

Sul Milan che, però, rischia grosso sul campo del Como di Cesc Fàbregas nel recupero di domani: «È un vero e proprio big match per i rossoneri, quello sul Lago. In questa stagione il Como in casa non ha mai perso e soprattutto non l’ho mai visto in difficoltà. E Fàbregas vuole portare il 'Sinigaglia' a 68 metri di larghezza per trasformarlo in un piccolo “Nou Camp” sul Lago per sfruttare le qualità dei suoi talentuosi esterni: affascinante. Sarà una partitissima».

Su cosa manca al Milan di Massimiliano Allegri per puntare con convinzione alla vetta della Serie A: «Sicuramente un difensore può completare l’organico, ma la squadra ha valori innegabili, è solo mancata continuità nella qualità della prestazione. E sono stati persi punti importanti per strada. Max è Max, lo spessore dei giocatori è alto e di esperienza internazionale: peccato per l’infortunio di Niclas Füllkrug, perché secondo me con lui Max stava vagliando anche soluzioni diverse per tenere contemporaneamente in campo più giocatori di qualità che ruotano intorno a un centravanti di peso».

Sull'Inter sua favorita per lo Scudetto: «Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro... Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni ...».

