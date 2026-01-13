Capello ne è certo: 'Inter e Napoli superiori al Milan. Ecco perché...'

Nella giornata di oggi, ' La Gazzetta dello Sport ' ha rilasciato un'intervista esclusiva all'ex allenatore del Milan Fabio Capello . Tra i tanti temi emersi nella chiacchierata, l'ex tecnico rossonero si è soffermato in particolare sulla lotta Scudetto e sulle ambizioni del Milan in merito. Secondo Capello, i rossoneri sono inferiori rispetto alle altre squadre che partecipano a questa corsa verso il titolo finale, vale a dire Inter e Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sull'argomento.

Su Inter e Napoli così superiori al Milan: «Se guardiamo le partite dell’ultima domenica, non si può che rispondere sì. Il Milan ha un punto in più dei Campioni d’Italia, ma come ho detto mi sembra stia rallentando molto. Se poi parliamo delle rose, credo che i nerazzurri abbiano qualcosa in più di tutti, soprattutto come profondità. Anche perché Antonio Conte ha diversi infortunati importanti: Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa, David Neres ...».