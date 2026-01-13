Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Niente coppe per il Milan, secondo Capello è un vantaggio: “Vedremo se per lo Scudetto o per il quarto posto”

INTERVISTE

Niente coppe per il Milan, secondo Capello è un vantaggio: “Vedremo se per lo Scudetto o per il quarto posto”

Milan senza coppe, Capello: 'Vantaggio per il Milan, vedremo per cosa...'
L'ex tecnico del Milan Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del vantaggio che hanno i rossoneri senza le coppe. Ecco le due dichiarazioni
Redazione

Al termine della 20^ giornata di Serie A e in attesa dei recuperi del 16^ turno, la vetta della classifica vede 5 squadre in soli 4 punti. Comanda l'Inter di Christian Chivu, seguita a - 3 dal Milan di Massimiliano Allegri e a -4 dal Napoli di Antonio Conte. Più indietro, a - 4 dai nerazzurri ecco la Juventus di Spalletti e la Roma di Gasperini, pronte a rientrare con forza nel discorso Scudetto.

Milan, ecco le parole di Fabio Capello

—  

In attesa delle prossime sfide, il Milan può sperare in un fattore che nel campionato scorso è stato decisivo, ovvero il fatto che non disputerà nessuna coppa europea e che quindi utilizzerà meno energie rispetto alle squadre elencate qua sopra. Di questo tema ne ha parlato l'ex allenatore rossonero Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole in merito.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social

Sul Milan che può sperare in qualche punto perso delle rivali che giocheranno le coppe: «Sicuramente. E non mi riferisco solo a Inter e Napoli, ma come ho già detto pure a Juventus e Roma, che giocano anche loro in Europa. Il Milan avrà un vantaggio, bisognerà vedere se sarà in ottica Scudetto o quarto posto ...».

Leggi anche
Milan, Saelemaekers: “Allegri sa che può sempre contare su di me. Lo Scudetto non è nella...
Milan, Bonanni: “Rossoneri non perderanno col Como. Sulla lotta Scudetto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA