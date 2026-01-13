Milan, parla Saelemaekers: 'Obiettivo? Arrivare tra i primi quattro'

Non ti senti mai stanco? "Dopo le partite sono stanco, poco ma sicuro (ride, ndr). Ho la fortuna di avere un tempo di recupero molto veloce e questa è una caratteristica mia che ha capito il mister: sa che può sempre contare su di me. Provo ad applicare quello che mi dice e lui viene a parlarmi: per il momento sta andando bene".

Ti chiede il gol Allegri? Ci avevi abituato nelle ultime stagioni a segnare... "Fare il gol è la cosa più bella che c'è nel calcio, regala emozioni incredibili: il mister però non sta spingendo su questo, vuole che facciamo il nostro lavoro e al nostro posto. Poi il gol lo possono fare anche gli attaccanti. Per il momento lavoro tanto in fase difensiva e offensiva, portando più palloni possibili ai nostri attaccanti".

Che periodo è per il Milan? "Ci sono sempre questi momenti nella stagione, quando puoi fare meno bene: l'importante è aver visto sempre la reazione, non abbiamo mai mollato con qualsiasi risultato. Sono momenti della stagione in cui è importante essere tutti uniti e lavorare tanto: è quello che facciamo. I risultati poi arriveranno".

Tanti sognano lo Scudetto: qual è la sensazione dentro il gruppo? "Noi abbiamo un obiettivo chiaro che è arrivare tra i primi 4: poi che sia primo, secondo, terzo o quarto lo vedremo a fine stagione. Una cosa chiara è che dobbiamo lavorare duro ogni settimana, ogni giorno dobbiamo essere migliori del giocatore che eravamo ieri. Quello che succederà alla fine, scudetto o no, al momento non è nella nostra testa".

Lo scudetto sarebbe un sogno? "Se tu chiedi a qualsiasi giocatore di Serie A il suo sogno più grande, quello è vincere lo scudetto. Dobbiamo stare tranquilli, ordinati e lavorare come facciamo noi. Però sì sarebbe un sogno bellissimo".