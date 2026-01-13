Milan, parla Saelemaekers: 'Obiettivo? Arrivare tra i primi quattro'

Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social
Non ti senti mai stanco? "Dopo le partite sono stanco, poco ma sicuro (ride, ndr). Ho la fortuna di avere un tempo di recupero molto veloce e questa è una caratteristica mia che ha capito il mister: sa che può sempre contare su di me. Provo ad applicare quello che mi dice e lui viene a parlarmi: per il momento sta andando bene".
Ti chiede il gol Allegri? Ci avevi abituato nelle ultime stagioni a segnare... "Fare il gol è la cosa più bella che c'è nel calcio, regala emozioni incredibili: il mister però non sta spingendo su questo, vuole che facciamo il nostro lavoro e al nostro posto. Poi il gol lo possono fare anche gli attaccanti. Per il momento lavoro tanto in fase difensiva e offensiva, portando più palloni possibili ai nostri attaccanti".
Che periodo è per il Milan? "Ci sono sempre questi momenti nella stagione, quando puoi fare meno bene: l'importante è aver visto sempre la reazione, non abbiamo mai mollato con qualsiasi risultato. Sono momenti della stagione in cui è importante essere tutti uniti e lavorare tanto: è quello che facciamo. I risultati poi arriveranno".
Tanti sognano lo Scudetto: qual è la sensazione dentro il gruppo? "Noi abbiamo un obiettivo chiaro che è arrivare tra i primi 4: poi che sia primo, secondo, terzo o quarto lo vedremo a fine stagione. Una cosa chiara è che dobbiamo lavorare duro ogni settimana, ogni giorno dobbiamo essere migliori del giocatore che eravamo ieri. Quello che succederà alla fine, scudetto o no, al momento non è nella nostra testa".
Lo scudetto sarebbe un sogno? "Se tu chiedi a qualsiasi giocatore di Serie A il suo sogno più grande, quello è vincere lo scudetto. Dobbiamo stare tranquilli, ordinati e lavorare come facciamo noi. Però sì sarebbe un sogno bellissimo".
