Milan, senti Saelemaekers: 'Qua è casa mia, non vedevo l'ora di tornare'

Step importante della tua carriera? "Certo, ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiungendo qualcosa alla squadra. Non c'era un momento migliore per tornare qua a casa".

Sullo Scudetto e su cosa ha in più il Milan rispetto al Napoli e all'Inter? "Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine".

Allegri ha detto che ogni tanto ti distrai nelle partite: che ne pensi? "Per un giocatore di calcio non c'è cosa più bella di giocare tutte le partite. Il mister ha detto quella cosa perché io vivo tanto le partite, al 100%, do tutto e qualche volta mi faccio sovrastare dalle mie emozioni. È una cosa su cui devo lavorare e ne abbiamo già parlato con il mister, capisco cosa vuole dire quando dice questo".

Il Milan cerca un vice Alexis, cosa ne pensi? "Deciderà la società, è il loro lavoro: io mi concentro sul calcio, provando ad aiutare la squadra in campo e a conquistare i tre punti in ogni partita. Quello che succede fuori non è il mio lavoro".