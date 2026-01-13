Si è conclusa un'altra giornata di campionato, la 20esima per essere corretti. Una giornata in cui alcune big hanno frenato il loro percorso verso lo scudetto. Il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina di Vanoli, ultima in classifica. Alla sera, invece, a San Siro si è giocato Inter-Napoli. Anche qui, le due formazioni non sono andate oltre il pareggio: 2-2 grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri, e doppietta di McTominay per la squadra di Conte. A parlare della lotta scudetto, parlando anche dei rossoneri, è stato Massimo Orlando, ex calciatore rossonero, ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Orlando: “Nella lotta scudetto tengo dentro tutti tranne il Milan, ecco perchè”
INTERVISTE
Orlando: “Nella lotta scudetto tengo dentro tutti tranne il Milan, ecco perchè”
A parlare della lotta scudetto, parlando anche del Milan di Massimiliano Allegri, è stato Massimo Orlando: le sue parole
LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, via Fofana e dentro Goretzka? In difesa Gatti non è l’unico nome >>>
Milan, le parole di Orlando—
Le parole di Massimo Orlando sulla lotta scudetto: "In questa lotta tengo dentro un po' tutti, tranne il Milan. I rossoneri non fanno un accenno di pressing e se non riescono a segnare iniziano subito ad arretrare. Cosi il gol prima o poi lo becchi. Comunque, proprio perché li davanti nessuno riesce veramente a scappare, tengo dentro anche la Juventus ecc"
© RIPRODUZIONE RISERVATA