Si è conclusa un'altra giornata di campionato, la 20esima per essere corretti. Una giornata in cui alcune big hanno frenato il loro percorso verso lo scudetto. Il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina di Vanoli, ultima in classifica. Alla sera, invece, a San Siro si è giocato Inter-Napoli. Anche qui, le due formazioni non sono andate oltre il pareggio: 2-2 grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri, e doppietta di McTominay per la squadra di Conte. A parlare della lotta scudetto, parlando anche dei rossoneri, è stato Massimo Orlando, ex calciatore rossonero, ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole.