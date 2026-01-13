Milan, Capello su Modric: 'Differenza enorme tra lui e chi lo sostituisce'

Sul Milan che, senza Luka Modrić dal 1', ha vinto solo due volte su cinque, contro Bari e Lecce in Coppa Italia: «Non mi sorprende. Quando dico che il gioco è stato scolastico, non è un caso. Con i cambi di campo e la qualità nei passaggi di Modrić, il Milan è tutta un’altra squadra, anche se la flessione mi pare generale, pure a livello fisico, tra cali di forma e infortuni. Tra Modrić e chi lo sostituisce c’è ovviamente una differenza enorme. A Firenze i centrocampisti andavano all’indietro e si tornava spessissimo da Mike Maignan in fase di possesso. Cosa vuol dire? Che intorno c’è poco movimento e chi ha la palla non trova mai l’intuizione giusta».