Milan, Capello: 'Allegri, a Firenze turnover esagerato. Ma se resti passivo, prima o poi prendi gol'
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del pareggio (1-1) ottenuto dai rossoneri di Massimiliano Allegri al 'Franchi' di Firenze contro la Fiorentina proprio al 90'. Ecco, secondo 'Don Fabio', cosa non è andato in Toscana
Daniele Triolo 

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 in campionato contro Genoa e Fiorentina, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Ha fatto discutere, in merito a quest'ultima partita, il turnover piuttosto 'spinto' messo in atto da Allegri, che, privo dello squalificato Fikayo Tomori (ha giocato Koni De Winter), si è privato, sulla linea dei centrocampisti, di tutti i titolari (Adrien Rabiot l'unico acciaccato) tranne Alexis Saelemaekers e, in attacco, di Rafael Leão.

«Ok, forse Max avrà un pochino esagerato. Ma è mancata soprattutto la cattiveria e la voglia di aggredire l’avversario. E in questi particolari il turnover c’entra poco - ha spiegato Capello alla 'rosea' analizzando Fiorentina-Milan -. Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol. E infatti la Fiorentina, quando ha alzato un pochino il ritmo, è andata in vantaggio».

