«Ok, forse Max avrà un pochino esagerato. Ma è mancata soprattutto la cattiveria e la voglia di aggredire l’avversario. E in questi particolari il turnover c’entra poco - ha spiegato Capello alla 'rosea' analizzando Fiorentina-Milan -. Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol. E infatti la Fiorentina, quando ha alzato un pochino il ritmo, è andata in vantaggio».