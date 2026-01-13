Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Genoa e Fiorentina, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto 'Don Fabio' sull'ultimo pareggio del Diavolo, quello del 'Franchi' di Firenze, colto al 90' grazie a un guizzo di Christopher Nkunku.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Il Milan contro la Fiorentina non mi è piaciuto: lento, senza idee e gioco”
INTERVISTE
Capello: “Il Milan contro la Fiorentina non mi è piaciuto: lento, senza idee e gioco”
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato duramente la prestazione offerta dai rossoneri di Massimiliano Allegri al 'Franchi' di Firenze nell'ultima partita di campionato, terminata 1-1 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole
LEGGI ANCHE: L'intervista integrale di Capello alla 'rosea' >>>
«La squadra vista contro la Fiorentina non mi è piaciuta per nulla. Il Milan ha giocato all’opposto di come ci hanno fatto vedere poi Inter e Napoli la sera. I rossoneri camminavano, gli altri correvano. Ho visto un Milan troppo lento, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto è stato troppo elementare, direi quasi scolastico. Così fai fatica a fare risultato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA